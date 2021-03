Rompe con estereotipos

María León se ha destacado por ser una artista sensual en su forma de actuar, cantar y bailar, incluso ha dejado a sus fans boquiabiertos con los videos que sube a sus redes sociales, pero no siempre ha sido así. Recuerda que en su época universitaria le decían "morro nalgón" y por chistoso que se pueda escuchar, la razón es importante.

"Una vez que iba rumbo a la universidad, a las 6:30 de la mañana, con todo oscuro, un tipo me agarró, me tocó las nalgas, pero me pude escapar de él y se fue corriendo. Llegando a la escuela me sentía horrible, pero lo más triste es que me sentía culpable, me sentía sucia. El resto de mi tiempo en la universidad me fui vestida con unos pants enormes y una sudadera para que no se me viera el cuerpo", recuerda María, quien explica que de ahí ese apodo que le puso un amigo, porque con esa ropa parecía hombre.