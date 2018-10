Romero Deschamps y sus cómplices se irán junto con Peña

NOTICIAS RELACIONADAS Ordena Deschamps renovación de la estructura del STPRM

Ciudad de México

Ya sin miedo, empleados disidentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) levantaron la voz para exigir la salida de Carlos Romero Deschamps, y advirtieron que el líder gremial y sus 36 secretarios generales se irán "por las buenas o por las malas".

No temen a las represalias, dicen, porque los dirigentes que querían eternizarse mediante el uso de la represión "ya se van", junto con Enrique Peña Nieto, y no contarán más con la protección del gobierno priísta.

Asimismo, confían en que el futuro gobernante, Andrés Manuel López Obrador –que entrará en funciones el 1 de diciembre próximo–, cumpla sus promesas de campaña para garantizar la democracia sindical y el voto libre y secreto.

En entrevista, trabajadores disidentes del STPRM destacan que las represalias se incrementan conforme se acerca la fecha de la elección interna (antes de que finalice octubre), pero ya no tienen miedo, sobre todo porque el pasado 1 de octubre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Senado se comprometieron a no entregar una sola toma de nota si no se respeta la elección para renovar a las 36 dirigencias estatales y la nacional.