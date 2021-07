Romántico concierto

Alejandro Sanz actuó en el escenario del Payne Arena, en la ciudad de Hidalgo, Texas con su tour #LaGira, el pasado viernes 20 de septiembre logrado un ¡sold out!.

Inició el concierto con Hoy Que No Estás, Azúcar en un Bowl, Aquello que me Diste y No Tengo Nada.

Noticia Relacionada Aprehenden a un tipo en posesión de cocaína

Después llegaron melodías como Back in the City, Deja que te Bese, Capitán Tapón, Los Lugares y Mi Marciana.

Looking For Paradise, Lo que Fui y Lo Que Soy, Te Cantó un Son, El Trato, Mi Persona Favorita, Quisiera Ser y Yo te Traigo fueron algunos de los éxitos que desfilaron en esta noche romántica.

La recta final de este espectacular concierto no podía estar completa sin Ella, Amiga y Mi soledad, Chirigota, ¿Lo Ves...? y el cierre acompañado de un monumental coro estuvo a cargo de Corazón Partío tema emblemático de su exitosa carrera.