Romanticismo al extremo

Hidalgo, Tx.

El escenario del State Farm Hidalgo Arena recibió anoche el show del 4 LatiDos Tour, con Camila (Mario Domm y Pablo Hurtado) y Sin Bandera (Leonel García y Noel Schajris) quienes enamoraron de principio a fin al público de ambas fronteras que se dio cita en esta romántica velada, donde ambos ofrecieron a sus seguidores lo mejor de su repertorio, ante un sold out.

HISTÓRICO

Sin precedentes fue lo que sucedió en el State Farm Hidalgo Arena donde se presentó con éxito 4 LatiDos Tour, en donde entre Camila y Sin Bandera dejaron claro que son agrupaciones que a pesar de los cambios y el paso del tiempo su popularidad no se ha extinguido gracias a sus emblemáticos éxitos.

El show dio inicio a las 21:00 horas y la apertura del evento estuvo a cargo de Carolina Ross, quien formará parte de toda la gira en EU.

Los primeros en subir al escenario fueron Sin Bandera con temas como De Viaje, Te Vi Venir, Kilómetros, En esta No, Que Lloro, Ves, Sirena, Suelta mi Mano y Que me Alcance La Vida, tras estos grandes éxitos el turno fue para Camila que refrendó su calidad musical con melodías como Mentes, Decidiste Dejarme, Bésame, Perdón, Restos de Abril, Perderte, Me Da igual y Me Bastó y Yo Quiero.

También se escucharon estrenos de la noche como Sueño Americano, composición de Mario Domm, Alberto Kreimerman, Mónica Vélez y Erika Ender dedicada a los inmigrantes y el rítmico tema titulado "Bailar", de Leonel García, sencillo que formará parte de su próximo álbum de solista.

Y los hits que no podían faltar Aléjate de Mi, Coleccionista de Canciones y Solo para tí.

SIGUEN DE GIRA

Noel Schajris de Sin Bandera y Mario Domm de Camila, agradecieron a los fanáticos por haber agotado las entradas al concierto de Hidalgo, Texas y se mostraron complacidos con amor y cariños de su público de ambas fronteras.

Ahora mismo, Sin Bandera y Camila continuarán recorriendo Estados Unidos con 4 LatiDos Tour, el 3 de noviembre en el Honda Center de Anaheim y el 18 en The Moody Theater de Austin.

El cierre no pudo ser mejor y fue con ambos grupos en el escenario, uniendo sus voces e instrumentos, que interpretaron juntos cuatro de sus melodías más conocidas como: Entra En Mi Vida, Abrázame, Mientes También y Todo Cambió, pero ahora se escucharon con rítmicos, sorprendentes e innovadores arreglos y fue así que dijeron adiós al Valle de Texas tras más de dos horas de concierto, donde sus fans agotaron localidades.

Las más coreadas

>Entra en mi Vida

>Todo Cambió

>Kilómetros

>Coleccionista

de Canciones

>Sirena

>Que Lloró

>Te Vi Venir

>Solo Para Ti