"Roma", de Alfonso Cuarón, nominada a siete premios BAFTA

Londres, Inglaterra.- La película "Roma", del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a siete premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), entre ellos Mejor Película y Mejor Director.





Luego de su triunfo el fin de semana pasado en los Globos de Oro, el largometraje del mexicano también compite en las categorías de Guión Original, Edición, Diseño de Producción, Mejor Película Extranjera y Cinematografía.

En el apartado de Mejor Película, la cinta filmada en blanco y negro compite con "BlacKkKlansman", "The favourite", "Green book" y "A star is born".

El domingo, "Roma", que presenta la historia de una familia de clase media que mantiene su unión gracias a la presencia de "Cleo", interpretada por Yalitza Aparicio, una ayudante doméstica de la etnia mixteca, obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película en Idioma Extranjero, mientras que Alfonso Cuarón ganó como Mejor Director.

Por el premio al mejor director, Cuarón compite con Spike Lee por "BlacKkKlansman"; Pawel Pawlikowski por "Cold war"; Yorgos Lanthimos, por "The favourite"; y Bradley Cooper, por "A star is born".

En el premio al Mejor Guión Original compiten junto con "Roma", la primera cinta de la plataforma digital Netflix que aspira a un reconocimiento de la academia británica, "Cold war", "The favourite", "Green book", "Vice".

Los premios BAFTA, en su 72 edición y la cita cinematográfica más importante antes de los Oscar de Hollywood, se concederán en una ceremonia el 10 de febrero en el londinense Royal Albert Hall.

En la categoría de Mejor Actriz figuran Glenn Close por su papel en "The wife"; Lady Gaga por su trabajo con Bradley Cooper en "A star is born"; Melissa McCarthy por "Can you ever forgive me?"; la británica Olivia Colman, que ganó un Globo de Oro, por "The favourite", y Viola Davis por interpretación en "Widows".

Los nominados a Mejor Actor son Bradley Cooper por su papel de músico atormentado en "A star is born"; Christian Bale por "Vice"; Rami Malek como "Freddy Mercury", en "Bohemian Rhapsody".

Así como Vigo Mortensen por su interpretación en "Green book", y Steve Coogan, quien dio vida al cómico inglés "Stan Laurel", en "Stan & Ollie".

Nominated for Best Film ????



BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born#EEBAFTAs pic.twitter.com/gayJGm4kRW — BAFTA (@BAFTA) January 9, 2019

Lista de nominados a los premios cinematográficos de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA):

-Mejor Película:

"Roma"

"A star is born"

"BlacKkKlansman"

"The Favourite"

"Green Book"

-Mejor Director:

Alfonso Cuarón por "Roma"

Spike Lee por "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski por "Cold War"

Yorgos Lanthimos por "The Favourite"

Bradley Cooper por "A star is born"

-Mejor Guion Original:

"Cold War"

"The Favourite"

"Green Book"

"El vicio del poder"

"Roma"

-Mejor Guion Adaptado:

"BlacKkKlansma"

"Can you ever forgive me?"

"First man"

"If Beale Street Could Talk"

"A star is born"

-Mejor Actriz:

Glenn Close por "The Wife"

Lady Gaga por "A star is born"

Melissa McCarthy por "Can you ever forgive me?"

Olivia Colman por "The Favourite"

Viola Davis por "Widows"

-Mejor Actor:

Bradley Cooper por "A star is born"

Christian Bale por "El vicio del poder"

Rami Malek por "Bohemian Rhapsody"

Vigo Mortensen por "Green Book"

Steve Coogan por "Stan & Ollie"

-Mejor Actriz de Reparto:

Amy Adams por "El vicio del poder"

Claire Foy por "First man"

Emma Stone por "The Favourite"

Margot Robbie por "Mary Queen of Scots"

Rachel Weisz por "The Favourite"

-Mejor Actor de Reparto:

Adam Driver por "BlacKkKlansman"

Mahershala Ali por "Green Book"

Richard E. Grant por "Can your ever forgive me?"

Sam Rockwell por "El vicio del poder"

Timothée Chalamet por "Beautiful Boy"

-Mejor Película Británica:

"Beast"

"Bohemian Rhpasody"

"The Favourite"

"McQueen"

"Stan & Ollie"

"You were never really here"

-Mejor Documental:

"Free solo"

"McQueen"

"RBG"

"They shall not grow old"

"Three identical strangers"

-Mejor Película de Animación:

"Los Increíbles 2"

"Isle of dogs"

"Spider-man: into the spider-verse"

- Mejor Película en Lengua no Inglesa:

"Capernaum"

"Cold war"

"Dogman"

"Roma"

"Shoplifters"

-Mejor Banda Sonora Original:

"BlacKkKlansman" "If Beatle Street Could Talk"

"Isle of dogs"

"Mary Poppins returns"

"A star is born"

-Cinematografía:

"Bohemian Rhpasody"

"Cold war"

"The Favourite"

"First man"

"Roma"

-Edición:

"Bohemian Rhpasody"

"El vicio del poder"

"The Favourite"

"First man"

"Roma"

-Mejor Diseño de Producción:

"Animales fantásticos"

"The Favourite"

"First man"

"Mary Poppins returns"

"Roma"

-Mejor Diseño de Vestuario:

"La balada de Buster Scruggs"

"Bohemian rhapsody"

"The Favourite"

"Mary Poppins returns"

"Mary Queen of Scots"

-Mejor Sonido:

"Bohemian Rhapsody"

"First man"

"Misión imposible: Fallout"

"A quiet place"

"A star is born"

-Mejor Peluquería y Maquillaje:

"Bohemian Rhpasody"

"The Favourite"

"Mary Queen of Scots"

"Stan & Ollie"

"El vicio del poder"

- Mejores Efectos Visuales:

"Vengadores: Infinity War"

"Black Panther"

"Animales fantásticos"

"First man"

"Ready Player One"

- Mejor Corto Británico:

"73 cows"

"Bachelor"

"The blue door"

"The field"

"Wale"

-Mejor Corto de Animación Británico:

"I'm OK"

"Marfa"

"Roughhouse"

-Premio a la Estrella Emergente:

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Jessie Buckley

Lakeith Stanfield

Letitia Wright