"Roma", buscará mañana sus primeros premios del 2019

La cinta "Roma" y el director Alfonso Cuarón buscarán mañana domingo los primeros premios 2019, así como un empujón definitivo al Oscar, al participar en la 76 entrega de los Globos de Oro.



En los galardones que otorga la prensa extranjera en Estados Unidos a lo mejor del cine y la televisión, el filme nacional compite en las categorías de Película extranjera, Dirección y Guión.



Hace cinco años, en 2014, "Gravedad", del mismo Cuarón, se llevó a casa la estatuilla a Dirección, que repetiría semanas después en la ceremonia del premio de la Academia.



La cinta situada en 1971 y que sigue la vida de una trabajadora del hogar (Yalitza Aparicio) y una familia de clase media alta, llega con el antecedente de 99 premios como el de Venecia y los círculos de críticos de Atlanta y Boston, así como el British Independent Film Award.



Es la primera cinta nacional que logra estar en tres categorías de los Globos de Oro. No accedió a la de Mejor Película Drama por no estar hablada en inglés.



Los Golden Globes, como es su nombre original, se dice que es la antesala al premio de la Academia, pues varios triunfadores repiten.



"La verdad no sé, dicen unas cosas y después que ya no es así, la verdad antesala son expresiones que usan más ustedes (medios de comunicación) que los cineastas", consideró Cuarón en diciembre pasado, en entrevista con EL UNIVERSAL.



Su camino en el Beverly Hilton de Los Ángeles, sede de la gala, no se ve fácil. Tan sólo en la categoría de Dirección se medirá a Bradley Cooper y su trabajo en "Nace una estrella", la cual lleva cinco nominaciones incluida Mejor Actriz en Lady Gaga.



Dicho largometraje también se encuentra considerado en Película de Drama y Actor, recayendo esta última en el mismo Cooper.



"Roma" se medirá en la categoría de Película Extranjera a "Capharnaüm" (Líbano), "Girl" (Bélgica), "Never look away" (Alemania) y "Shoplifters" del premiado Hirokazu Kore-eda.



"Vice", biopic del ex vicepresidente estadunidense Dick Cheney, es la más nominada de la noche con seis categoría, incluyendo Guión, donde está "Roma", y Película de Drama.



"Rapsodia Bohemia" y "Black Panther" sorprendieron a todos al nominarse como Mejor Película. La primera también logró colar al actor Rami Malek, mientras la segunda optará también por Música Original.



En Animación se disputarán la estatuilla "Los increíbles 2", "Mirai", "Isla de perros", "Spiderman, un nuevo universo" y "Ralph el demoledor".



Sandra Oh, ex protagonista de "Grey's Anatomy", y Andy Samberg, cómico de Saturday Night Live, serán los anfitriones principales.



Entre quienes también participarán se encuentran Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Jim Parsons y Kaley Cuoco, Catherine Zeta-Jones, Harrison Ford y Ben Stiller.



¿Y en la pantalla? "Homecoming", serie de Amazon Prime Video, entra con tres nominaciones: Serie dramática, Actriz (Julia Roberts) y Actor (Stephen James).



En la categoría principal también se encuentran "The Americans", que en su temporada de despedida se alza con tres categorías incluyendo Actriz (Keri Russell).



"The bodyguard", "Killing Eve" y "Pose" completan la lista. La primera se encuentra también en Actor (Richard Madden), la segunda opta de igual forma en Actriz (Sandra Oh) y, la última se caracteriza por tener personajes transexuales.



"American crime story" tendrá presencia iberoamericana con Penélope Cruz y Edgar Ramírez. Antonio Banderas opta por su Picasso en "Genius". En Mejor Serie Musical o Comedia están "The good place" y "The marvelous Mrs. Maise".