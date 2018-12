´Roma´... ¡avante!

Nueva York, E.U.

En la que podría ser la primera barrida de la aclamada cinta de Alfonso Cuarón basada en sus memorias, "Roma" dominó los premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York el jueves, obteniendo el premio a mejor película, mejor director y mejor cinematografía.

El impresionante apoyo para "Roma" del grupo de críticos no fue una sorpresa. La película de Cuarón ha sido elogiada como una obra maestra desde que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Se espera que compita por el Oscar a mejor película, entre otras categorías, en los Premios de la Academia y Netflix ha puesto su peso completo detrás de la campaña para la temporada de premios. Cuarón creó esta película en blanco y negro a partir de sus años de infancia en la Ciudad de México y fue su propio director de fotografía.

Los críticos votaron por Ethan Hawke como mejor actor por su papel en "First Reformed" de Paul Schrader y le dieron a Schrader el premio a mejor guion. Estos triunfos fueron otro impulso para la angustiante historia sobre un pastor lleno de dudas (Hawke), que se llevó los mismos premios en los Premios Gotham del lunes.

Aunque la selección de grupos de críticos como el Círculo de Críticos de Nueva York y la Asociación de Críticos de Cine de Los Angeles suele desviarse de las cintas favoritas de la temporada de premios, su prestigio y sincronía pueden hacer que películas y actores menos escuchados lleguen a los Oscar. Esto podría ocurrir con la elección del grupo a mejor actriz, Regina Hall, protagonista de la comedia independiente de Andrew Bujalski "Support the Girls", sobre la mesera de un bar deportivo de Texas. Hall superó a Lady Gaga ("A Star Is Born") y a Olivia Colman ("The Favourite").

Tras dejar las categorías principales a "Roma", los críticos votaron por la continuación de "Ida", "Cold War" de Pawel Pawlikowski, como mejor película de lengua extranjera. El premio a mejor documental fue para "Minding the Gap", el debut del director Bing Liu sobre un trío de amigos que andan en patineta en Rockford, Illinois. La tierna película de Bo Burnham sobre el paso a la edad adulta, "Eighth Grade", se llevó el premio a mejor ópera prima.

Tras sus reseñas favorables, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" fue elegida como mejor película animada por encima de "Incredibles 2" de Pixar.