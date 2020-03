Roland Garros se posterga por el coronavirus

La pandemia del coronavirus ha provocado que Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, no se dispute en sus fechas habituales y se postergue hasta los últimos días de septiembre y los primeros de octubre.

"La crisis de salud vinculada a Covid-19 afecta a todas las poblaciones. Para garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en la preparación del torneo, la Federación Francesa de Tenis decidió organizar la edición 2020 de Roland-Garros del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020", se lee en el comunicado del certamen.

El informe también añade, por ahora, las condiciones son "imposibles" para que se pueda desarrollar el evento, debido a la crisis del virus.

"Para preservar la salud de sus empleados, proveedores de servicios y proveedores de manera responsable durante el período de preparación, la FFT ha decidido adoptar el único escenario que reconciliará la organización del torneo en 2020 y la lucha contra Covid-19", agrega.

Hasta ahora, ni Wimbledon ni el US Open, los otros dos Grand Slams que no se han disputado en el año, no han anunciado si modificarán su calendario de juego.