Rohani: Irán dispuesto al diálogo si Washington levanta las sanciones

Teherán.

El presidente iraní, Hasán Rohaní, afirmó este martes que si Estados Unidos quiere negociar debe levantar las sanciones impuestas contra Teherán, tras advertir de que un conflicto con la República Islámica sería "la madre de todas las guerras".

"La República Islámica de Irán está a favor de las conversaciones y negociaciones, y si Estados Unidos realmente quiere dialogar, antes que nada debería levantar todas las sanciones", señaló Rohaní en una reunión con el canciller Mohamad Javad Zarif y con otros funcionarios del ministro de Relaciones Exteriores.

Rohaní luego se dirigió a los Estados Unidos, al afirmar que "la paz con Irán es la madre de toda paz y la guerra con Irán es la madre de toda guerra", citó la agencia iraní Mehr.

"No se puede dañar nuestra seguridad y esperar seguridad", enfatizó Rohani. "Paz por paz. No puede decir que no nos permitirá exportar petróleo, pero otros pueden seguir exportando el suyo".

El presidente Rohaní manifestó su solidaridad al canciller Zarif después de que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le impusiera sanciones, diciendo que Zarif es el "principal portavoz de Irán en todo el mundo".