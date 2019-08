Rohaní: EU debe eliminar sanciones "ilegales e injustas"

Teherán, Irán.

"No estamos buscando simplemente tomarnos una foto con alguien", dijo Rohaní un día después de que en la cumbre del G7 se hablara de una posible reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para rebajar las actuales tensiones.



En un discurso televisado, Rohaní indicó que "la clave para desarrollos positivos en las relaciones de los dos países está en manos de Washington", que abandonó en mayo de 2018 el acuerdo nuclear con Irán y volvió a imponer sanciones.



"El cambio de nuestro comportamiento con aquellos que impusieron sanciones a la República Islámica de Irán y cometieron terrorismo económico comienza con su arrepentimiento", subrayó.



Por ello, urgió a Washington a abandonar su actual "vía errónea" y reconocer con respeto "el sistema islámico (de Irán) y los derechos de la nación iraní".



"Inclinen su cabeza ante la gran nación de Irán y como resultado la situación cambiará (...) Nuestra política es clara: si vuelven a sus compromisos, nosotros también lo haremos y buscaremos solucionar los problemas por una vía razonable", aseveró.



"Nuestra voluntad y doctrina militar se basa en armas convencionales, y no estamos en busca de armas de destrucción masiva".



Trump aseguró este lunes que está dispuesto a reunirse con Rohaní, "si las circunstancias son correctas", al tiempo que insistió en que el acuerdo de 2015 sobre las armas nucleares iraníes fue ridículo.



El Presidente estadounidense dijo tener un buen presentimiento con Irán, aunque adelantó que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso al arma atómica ni desarrolle misiles balísticos durante mucho más tiempo.



La posibilidad de una reunión entre Trump y Rohaní la había anunciado minutos antes el Presidente francés, Emmanuel Macron, quien adelantó que se dan las condiciones para que se produzca ese encuentro y que espera que se pueda cerrar en las próximas semanas.



"Trump quiere un período mucho más largo (para el acuerdo) y más sitios vigilados. Por otro lado, podemos convencer a los iraníes de que vayan en esa dirección si les damos compensaciones económicas", señaló Macron.



Debido a estas sanciones impuestas por EU, las autoridades iraníes dejaron en los últimos meses de cumplir algunos de sus compromisos con el pacto como el límite de almacenamiento de uranio y su nivel de enriquecimiento.



La tensión entre Irán y EU no se ha limitado al tema nuclear, ya que desde mayo pasado se han registrado en el Golfo Pérsico una serie de ataques a petroleros y buques cisterna y el derribo de drones.