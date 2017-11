Roger Goodell solicita jet privado y salario de 50 millones de dólares por año

El Comité de Compensaciones de la NFL tendrá una conferencia telefónica el lunes para discutir y seguir con el tema de la extensión de contrato del comisionado, Roger Goodell, confirmaron diversas fuentes a ESPN.

La misma, previamente reportada por The New York Times, será la primera desde que el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, expresó su disgusto por la extensión de contrato que el comité ha discutido. La llamada también le da al comité una oportunidad de hacer lo que se considera correcto.

El comité discutirá el salario y el paquete de compensación para Goodell. La última contrapropuesta, misma que realizó en agosto, pretendía un salario de 50 millones de dólares por año, así como un jet privado y un seguro médico para su familia (ambos de por vida), de acuerdo a una fuente familiar a las negociaciones.

Goodell actualmente percibe 30 millones de dólares por año.

Un dueño de la NFL le dijo a ESPN que hay “múltiples propietarios en la liga que no ganan eso al año”. El dueño se refería a los salarios que los propietarios perciben, que no incluyen el aumento que sufre cada franquicia.

"Ese número, para Roger, parece mucho", dijo el dueño. "Es ofensivo, impropio".

Un ejecutivo de la NFL expresó a ESPN que el comité debería aprobar una regla que le prohíba a Goodell ganar más que el jugador mejor pagado de la liga.

Un abogado de Jones ha dicho que los propietarios son engañados en las negociaciones con Goodell, de acuerdo a una carta obtenida por ESPN, que fue enviada el miércoles por los abogados de la liga y compartida con los dueños y ejecutivos. Jones ha amenazado en presentar una demanda si la extensión de Goodell se completa sin la revisión final o la aprobación de los 32 equipos de la liga.

Brad Karp, el abogado externo de la liga para este asunto, dijo, en respuesta a Jones, que no estaba informado o engañó deliberadamente a los dueños, confió una fuente a ESPN. También en la liga hay quienes creen que la única forma en que Goodell no siga como comisionado es si se fuera por su propio pie. Pero, de acuerdo a fuentes que conocen a Goodell, esto no pasará.

"Roger es desafiante", dijo un dueño a ESPN esta semana. "No renunciará, no va a recibir un corte salarial. Puede mantenerse para mostrar humildad, pero no escuchará al personal".

Los que están cerca de Goodell no creen que vaya a dejar el trabajo, a pesar de las protestas de un puñado de propietarios.

"No siento nada en absoluto", una fuente que está cerca de Goodell dijo a ESPN. "Ha dicho que está comprometido. Siente que hay situaciones importantes con las que tiene que lidiar".

Sin embargo, hay temas de los que otros propietarios, además de Jones, están conscientes y ahora están buscando la mejor manera de manejarlo.

"El problema es que ya nadie más habla de los juegos. Todo se centra en las conmociones, Jones vs. Goodell, Zeke, el himno. Nadie está hablando de fútbol americano. Es sólo matar el juego".