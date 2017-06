Roger Federer es el favorito en Wimbledon

"Es en esa superficie (hierba) donde Roger ha tenido los mayores éxitos de su carrera, y es lógico que sea el máximo favorito", ha subrayado Nadal en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Club de Tenis de Santa Ponça, donde el tenista español ha puesto punto final hoy a cinco días de preparación para Wimbledon.

Federer ha ganado 18 títulos de Grands Slams, siete de ellos en el torneo londinense, y Nadal, con 15 grandes torneos, 2 de ellos en Wimbledon, le ve como el rival a batir.



Más aún después de no haber podido jugar en Queens para descansar tras una gran temporada en tierra batida que culminó con su décimo Roland Garros, según ha explicado.



"Aquí (en la hierba de Santa Ponça) he entrenado muy bien. Es difícil hacer una buena pista de hierba en condiciones y lo han conseguido. Llevaba muchos años sin pisar esta superficie, ha sido positivo buscar sensaciones en hierba y entrenar de manera intensa, aunque, evidentemente, me hubiese gustado más jugar en Queens, según mi modo personal de ver el tenis", ha indicado.



A una pregunta sobre su estado físico, Nadal ha respondido que se siente "bien", aunque ha recordado que las rodillas le impidieron realizar un buen torneo de Wimbledon en los últimos años.