Rodolfo Pizarro traído para ganar campeonatos

Monterrey, México.

El volante tamaulipeco, Rodolfo Pizarro, reconoció que fue contratado por Rayados para ganar duelos de alto calibre y ganar campeonatos.

Esto lo comentó en la antesala de la Final Regia ante Tigres en el certamen de la Liga de Campeones de la Concacaf.



"Me siento muy feliz, muy ilusionado y como dices, me trajeron para esos partidos, entonces estoy muy comprometido y sé que vine para esos partidos y para ganar el campeonato", expresó el seleccionado nacional.



Respecto al duelo ante Veracruz, que vive una crisis deportiva y administrativa, aseguró que no se pueden confiar.



"Creo que va a ser un partido raro por lo que le ha pasado al Veracruz, pero bueno sabemos que los rivales que no se juegan nada muchas veces son los más peligrosos entonces pues vamos a esperar al mejor Veracruz", explicó.



Como ya lo había dicho la semana pasada, siente que vive un buen momento con Rayados y es clave la confianza que retomó con el Tricolor en el arranque de la era de Gerardo "Tata" Martino.