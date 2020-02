Rodolfo Cota no merece ser castigado por playera de feminicidios, dice autora del dibujo

CIUDAD DE MÉXICO.

La autora de la imagen de una mujer ensangrentada dando forma a la geografía de México, dice que el portero de León no hace ninguna propaganda ni publicita a nadie; "se disculpó conmigo por no darme crédito por el dibujo".

Camila de la Fuente es la autora de la imagen de una mujer ensangrentada cuya figura, forma la geografía de México. El dibujo fue utilizado por el portero Rodolfo Cota en una camiseta que mostró después del juego ante el Necaxa.

Camila, periodista desde hace ocho años, está más que orgullosa que en el futbol se haya multipublicitado este dibujo, puesta está segura que de esta forma habrá mayor penetración y conciencia, además de agradecerle al portero "su valentía" por haber actuado de esta forma.

Para la periodista, el guardameta de León debería ser felicitado por su sentido común, más allá de pensar en sancionarlo.



-¿De dónde nació la idea de esta imagen, cómo te inspiraste?

"La imagen nace de la indignación que sentí por todo lo que pasa en México con respecto a los feminicidios, sino también a la inacción de parte del Gobierno. Es una mezcla de las dos cosas. Esta imagen es una forma de traducir este dolor, rabia e indignación en un solo cuadro, sin palabra, para que cualquier persona del mundo pueda entenderla".



- ¿Te enteraste que tu imagen fue mostrada por Rodolfo Cota del León, que juega futbol, el llamado "Juego del hombre"?

"Sí, en la historia está marcado que el futbol es el juego del hombre, por eso me parece muy valiente de parte de Rodolfo y muy responsable que como hombre se pronuncie ante un problema que no sólo afecta a las mujeres, sino a los mismos hombres, porque sí, a los mujeres nos están matando pero los hombres también tienen madres, hermanas, esposa, hijas, y tienen la total libertad de protestar en este tema. Me conmueve mucho que Rodolfo haya utilizado mi imagen, que se haya tomado el tiempo de imprimirla en una playera, haya tenido la valentía de mostrársela al mundo. La historia de que el futbol es un deporte sólo para hombres ha cambiado, las mujeres están participando más. Esto abrió ante un público en mayoría masculino, una problemática que afecta a todos".



-¿Rodolfo te comunicó que iba a hacer uso de tu imagen? ¿Hablaste antes o después con él?

"Hablé con él después. Como la publicó sin mi firma, porque la imagen se hizo viral sin mi firma, mucha gente le dijo que no me había dado crédito. Me escribió ofreciéndome disculpas, diciendo que la imagen le había llegado así, sin forma. Le dije que no se preocupara, lo importante es que la había mostrado al mundo. Pero antes de que sucediera todo esto, no conocía a Rodolfo, todo fue idea de él".



-¿Sabías que podrían sancionar a Rodolfo Cota por esto?

"Me parece que no tiene ningún tipo de propaganda política, y tampoco publicidad. Es una forma de protestar ante una problemática en el país. Entiendo que existe esta sanción, y las autoridades deberían considerar esto dentro del contexto que estamos viviendo, además ni siquiera tenía mi firma, no me hacía ni publicidad a mí, ni aparece nada del gobierno, es sólo una imagen donde se proyecta la realidad, lo que nos afecta a todos los de izquierda, los de derecha, hombres, mujeres de cualquier extracto social. Esto es un acto de protesta".



-¿Qué se siente salir a calle sabiendo que pueden ser prácticamente cazadas?

"Da mucho miedo como mujer salir a la calle, pero la manera de combatir esto es saliendo a la calle a marchar el ocho (de marzo), que hagamos el paro el nueve y sigamos denunciando los abusos, poniendo límites a las cosas que no están bien. Tiene que haber una respuesta de parte de las mujeres y los hombres. Me parecería importante que ambos saliéramos a marchar. Como mujer por supuesto que me da miedo, las mujeres en México estamos preocupadas, y los hombres también porque tienen familias... Mi forma de ayudar es a través del arte... Creo que las personas que hacen la violencia esperan eso, que nos quedemos encerradas en la casa, viviendo con miedo, pero no va a ser así".



-¿Has recibido amenazas por esta imagen?

"No. He recibido muchos mensajes positivos. Estoy agradecida con muchas personas que me han mandado muchos mensajes positivos por esta imagen y seguiré haciendo muchos más. Por ahí he recibido mensajes de otro tipo, que me dicen: 'qué exagerada'. Pero hay que estar alerta porque este tipo de cosas se hacen virales".



Camila de la Fuente nació en Venezuela, "pero soy mexicana por san