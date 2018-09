Rodean hierbas Centro de Salud

Río Bravo, Tam.- Virtualmente está siendo devorado el Centro de Salud Rector por gran cantidad de ramas, yerba, y árboles que están creciendo en los costados, y que se extienden desde lo que son los terrenos de la Federación de Trabajadores de Río Bravo ante la falta evidente de mantenimiento.

Esto sin incluir la cantidad de animales rastreros y alados como plagas de moscos y zancudos, víboras, situación similar que ocurre del otro lado que colinda con la unidad de salud con un predio abandonado y baldío.

Dado a que las ramas y árboles ya rebasaron fácilmente la cerca de la unidad de salud, en su momento al ser abordado por el reportero el director del Centro de Salud doctor Daniel Reyna Veloquio, aseguró que buscarán la manera de dialogar con los directivos de la CTM para que por favor se pongan la mano en el corazón y mantengan limpio el terreno ya que la maleza amenaza con extenderse a la unidad de salud.

Refieren quienes llegan muy temprano al Centro de Salud que en más de una ocasión han visto desde víboras hasta tarántulas y tlacuaches merodeando el nosocomio, como tratando de entrar, y que bueno nomás mejor los espantan ya que tampoco se trata de exterminarlos por que ellos no tienen la culpa del problema que se presenta.

COPADO. De costado el Centro de Salud rector en cuanto a las instalaciones ya no es tan visibles, no saben si se pudiera tratar de un castigo de los cetemistas para no limpiar.