Rodeado de priistas, AMLO conmemora los 84 años de la CTM

La plenaria de la CTM inició a las 10:00 horas, en la sede ubicada en el número 8 de la calle Ignacio L. Vallarta, en la colonia Tabacalera.

Ahí, integrantes del Congreso Extraordinario acordaron actualizar sus estatutos, como lo mandató la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para ajustarlos a las nuevas disposiciones sindicales de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Además de la ratificación de Aceves del Olmo, la plenaria decidió ampliar de siete a 10 los secretarios generales sustitutos, a los que se les cambió el nombre a secretarios adjuntos porque ahora trabajarán en conjunto con el Comité Nacional.

Los 10 son: Abelardo Carrillo Zavala, Alfonso Godínez Pichardo, Fernando Salgado Delgado, Gerardo Cortés García, Héctor Hugo Varela Flores, Ismael Flores Cantú, Jorge Doroteo Zapata, Rafael Yerena Zambrano, Tereso Medina Ramírez y Víctor Fuentes del Villar.

Se nombró a la comisión para recibir al presidente López Obrador, quien clausuró el evento con un mensaje dirigido a 20 mil cetemistas reunidos en la Plaza de la República, que rodea al Monumento a la Revolución, en el que se recordó a los finados líderes de la CTM: Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez Sánchez, Leonardo Rodríguez Alcaine y Joaquín Gamboa Pascoe.

El tripartismo de la CTM se hizo presente cuando llegó López Obrador llegó a la Plaza de la Constitución, donde lo esperaban los sindicalizados afiliados a la CTM.

López Obrador arribó al templete acompañado de las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; de Energía, Rocío Nahle; de Bienestar, María Luisa Albores; y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; así como el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, como parte del gobierno invitado.

También estuvieron presentes la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez; y el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Los gobernadores priistas presentes fueron: Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Omar Fayad, de Hidalgo; Alfredo del Mazo, del Edomex; Héctor Astudillo, de Guerrero; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; José Ignacio Peralta, de Colima; Alejandro Murat, de Oaxaca; Francisco Domínguez, de Querétaro -el único panista- y senadores como Manuel Añorve y Eviel Pérez Magaña, entre otros.

Del lado empresarial estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, todos cobijados por el color rojo de la CTM y su lema actual: "¡Unidad y Trabajo!"

Subieron al templete por la calle José María Lafragua, los recibió una banda de guerra, mientras los globos blancos con las letras CTM color negro dibujadas en el centro ondeaban en el cielo.

López Obrador saludó de mano a quienes se concentraron junto a las vallas de contención y los ahí reunidos se carcajearon cuando un señor le gritó: "¡Señor presidente, lo amo!"

Los discursos se transmitieron en las dos pantallas en cada costado del templete y en la ubicada frente al templete.

Los gritos y aplausos cesaron cuando habló Juan Carlos Velasco, miembro de la CTM, quien agradeció la presencia del presidente López Obrador, de los gobernadores, de los diputados y de los senadores, así como de los empresarios "que generan nuestros empleos", así como a los miembros del Congreso del Trabajo y agrupaciones sindicales afines, presentes en el mitin.

Celebró la reunión en el Monumento de la Revolución, donde reposan los restos del general Lázaro Cárdenas del Río en una de sus columnas, porque fue durante su gestión cuando se fundaron la CTM "y se constituyen las bases para la organización sindical", dijo y añadió: "la CTM tiene origen, rumbo y destino".

Resaltó al gobierno de López Obrador por ser producto de la voluntad popular, de la fortaleza del país.

"Queremos que a su gobierno le vaya bien para que a los trabajadores les vaya bien", señaló citando a Aceves del Olmo, quien siempre alude a esa cita cuando se le pregunta su opinión sobre el gobierno lopezobradorista.

"Demandamos calidad en la educación. Vale recordar que nuestra central obrera ha sido actor principal en la defensa de la clase trabajadora, estuvimos presentes en la creación del IMSS, del Infonavit. Hoy, con todo respeto, demandamos del IMSS atención oportuna para derechohabientes, al Infonavit, créditos oportunos, baratos y viviendas dignas. ¡Menos multimillonarios y más trabajadores con empleos y trabajos decentes!", resaltó.

En la CTM, recalcó, no escatimarán en el apoyo a su gobierno y a la clase trabajadora. Se comprometió a hacer cumplir la ley con el cambio de estatutos de la central obrera para elegir a las dirigencias mediante el voto libre, directo y secreto de la base trabajadora, saludó los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad y la autonomía sindical.

Al respecto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, aprovechó el espacio para llamar a los sindicatos a modificar sus estatutos antes del 9 de abril, último día del plazo establecido por la autoridad laboral. A la fecha, dijo, el 85% de los sindicatos han realizado ese trámite.

También reconoció los cambios en la política salarial porque antes de 2019 los trabajadores habían vivido la caída de sus ingresos porque se ejercía una política deliberada de contención salarial, ubicando al país en la lista de los países con los salarios más bajos. "Esto ha llegado a cambiar, de 2019 a 2020 el salario se incrementó en 35%", comentó.

"No queremos que el gobierno tenga sus centrales consentidas. La ley laboral introduce el voto libre y secreto, garantiza que no se use la Toma de Nota ni los registros sindicales como mecanismos de control laboral. La reforma laboral devuelve el poder de los sindicatos a sus dueños: las y los trabajadores, pero solo será efectivo si los trabajadores se lo apropian y que de manera organizada y colectiva mejoren sus salarios y sus condiciones", indicó.

Por parte del sector empresarial, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, consideró como "un privilegio" hablar ante la CTM y aceptar la invitación de su amigo, Aceves del Olmo, quien ha estado dispuesto a trabajar en un ambiente pacífico para mejorar las condiciones de todos los trabajadores de México.

"Si bien, la actividad económica de las empresas es el esfuerzo de los equipos quienes hacemos crecer a las empresas", señaló y recordó la aprobación de los principios de la Dimensión Social de las Empresas, un decálogo de compromisos para que los beneficios obtenidos también sean para los trabajadores y el medio ambiente.

"Deben percibir retribuciones justas y garantizar la movilidad social. Esto solo es posible mediante la colaboración tripartita. Solo trabajando juntos podemos empezar a trabajar en la fuerza laboral del futuro con las nuevas tecnologías. Por eso, seguimos comprometidos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En el sector privado estamos convencidos en que se puede erradicar la pobreza del país y eso solo se logrará con crecimiento económico", explicó.

Lo anterior, destacó, porque no hay empresas sin trabajadores, ni trabajadores sin empresas y ambos no existen sin un gobierno democrático.

"Ante este monumento que nos recuerda la historia de México reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes", recalcó.

Acto seguido, el senador y líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, ofreció un discurso en el que recordó sus inicios como trabajador sindicalista, cuando lo despidieron "por grillo", es decir, por sus actividades en defensa de los derechos de sus compañeros trabajadores, hasta la construcción de la central obrera, a la cual consideró como #el fruto de las transformaciones sociales del país".

Y agregó: "Las enseñanzas de Lázaro Cárdenas del Río todavía están frescas. No debemos conocerlo nada más por la expropiación petrolera. El general Cárdenas enfrentó grandes resistencias que dieran como resultado la mejora de la sociedad. México se pierde constantemente en sus diferencias, pero ya es tiempo de trabajar en nuestras coincidencias".

Aceves del Olmo celebró el primer acuerdo con el gobierno relacionado al aumento salarial del 20%, pidió mejorar las pensiones de los trabajadores e incrementar los créditos para vivienda", indicó y después felicitó al director del IMSS, Zoé Robledo, por su conducción en el instituto y al del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, "por las políticas que están tomando".

En este sentido, López Obrador, quien clausuró el evento, recordó el aumento al salario mínimo de 16% en 2019 y 20% en 2020, después de que, en 40 años, no había aumentado como lo hizo en los 14 meses de su gobierno.

"Fue por un acuerdo entre el sector obrero y el empresarial, lo reconozco y lo celebró. Los empresarios del México de hoy no son explotadores o esclavistas como en el Porfiriato", mencionó.

De igual manera que en otros foros, el presidente se comprometió a seguir limpiando la corrupción.

"Ya empezamos en el Infonavit. Nada de construir viviendas en pantanos, en barrancas, de 30 metros cuadrados, huevitos. Nada de que el trabajar paga y nunca deja de pagar sus créditos. Se está llevando a cabo un plan para reestructurar la deuda del trabajador y a los que ya pagaron el 90% se les dan sus escrituras", destacó.

Tampoco se entregarán las carteras vencidas a los coyotes ni habrá desalojos de las viviendas de los trabajadores.

Mencionó la eficiencia del IMSS aludida por Aceves del Olmo porque, agregó, se debe mejorar el servicio.

"Tiene que haber atención expedita y de calidad", añadió y prometió atender los problemas de las pensiones de los trabajadores, de la manera tripartita, con empleados, trabajadores y gobierno.

"Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada", indicó y felicitó a los cetemistas por tener a Aceves del Olmo como un dirigente que, añadió: "no está viejo, está maduro y al cien".

Finalmente, los presentes entonaron el Himno Nacional.