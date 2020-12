Rodarán precuela

House of Dragon, la tan esperada precuela de Game of Thrones, iniciará su rodaje en 2021.

"Los dragones se acercan. La producción de House of the Dragon empieza en 2021", fue el breve mensaje que publicó en Twitter la cuenta oficial de Game of Thrones.

El spin off del exitoso show de HBO, basado en la saga literaria de George R.R. Martin, está previsto se estrene hasta el 2022.

Inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), la historia se sitúa unos 300 años antes de los acontecimientos sucedidos en la producción, protagonizada por Kit Harintong y Emilia Clarke, y se adentra al linaje de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo fantástico.

House of Dragon se anunció en octubre de 2019 y se espera sea la primera serie derivada del fenómeno Game of Thrones, ganadora de 59 premios Emmy.