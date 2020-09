Rodar su terapia

A veces, entre largos periodos de rodaje, sesiones de entrevistas y la vida llena de fama que viene con el hecho de ser uno de los actores más queridos de Hollywood, es necesario desconectarse del mundo y simplemente aventurarse en un largo viaje por carretera con un buen amigo.

Esa ha sido una fórmula que le ha funcionado a Ewan McGregor, quien junto al presentador y escritor Charley Boorman ha emprendido travesías kilométricas por Europa, Asia, África y Latinoamérica, mismas que han quedado plasmadas en series documentales.

"Afortunadamente nunca he tenido la sensación de querer escapar de mi profesión o de mi vida. Amo ser actor, me apasiona lo que hago y creo que nunca me he sentido sofocado como para querer un cambio. No vivo en un entorno en donde me acose la prensa, y eso es ganancia.

"Estos viajes me interesan más por el sentido de aventura, de enfrentar problemas y lidiar con ellos tú solo. Me gusta no saber qué va a pasar o a quién conoceré. Es algo muy emocionante y enriquecedor para mí como persona", reconoce el actor escocés en entrevista exclusiva.

Cruzar fronteras, comer platillos desconocidos y sorprenderse con las maravillas que ofrecen otras culturas se ha vuelto una de las pasiones más grandes de la estrella de filmes como Moulin Rouge!, Trainspotting y El Gran Pez.

Sin embargo, lo que más ha descubierto en estas expediciones es su propia identidad, pues la presencia de su mejor amigo y la soledad de los caminos inhóspitos por los que transitan le han ofrecido la oportunidad de descubrir quién es.

"Estos viajes me permiten meditar mucho, ese es uno de los atractivos, tienes muchísimo tiempo libre solo con tus pensamientos. Te desconectas por completo y manejas en silencio. Es increíble lo que te viene a la mente en esos momentos que son súper extensos.