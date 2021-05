Rodaje en Guadalajara

Su director contó que la trama del filme va de un grupo de personajes de dos diferentes épocas (1970 y 1956) entrelazados por un fantasma llamado Elizabeth, que personifica Zabaleta.

"Esta es una película que se está haciendo completamente independiente, se está financiando completamente dentro de nuestra casa productora que es CM Films", dijo.

"Las locaciones todas las estamos grabando en un estudio, que es justo donde estamos (Teatro Estudio Cavaret), aquí tenemos cuatro diferentes sets, dos de ellos son muy grandes, todos fueron diseñados por Karla Castañeda, que es nuestra diseñadora de producción y editados por todo nuestro equipo de diseño de arte desde cero. Llevábamos dos meses construyendo los espacios, que son completamente originales a los diseños que se han hecho antes".

Zabaleta explicó que la película se categoriza en el género de la magia y lo sobrenatural, lo cual para ella representa un regreso a sus raíces, ya que inició en este ámbito su carrera filmográfica. Sin embargo, también cuenta con toques de horror y comedia.

La actriz y cantante expuso que la película marca además su regreso, junto con Sexo, Pudor y Lágrimas 2, a las filmaciones, ya que salvo Guardianes de Oz, para la cual prestó su voz en 2015, la última cinta donde había participado era Vivir Mata, de 2001.

"Pasé casi 20 años sin filmar, el año antepasado filmé Sexo, Pudor y Lágrimas 2, que se va a estrenar en agosto de este año, y me escapé del cine porque me gusta vivir bien y en el cine no se gana dinero; y tengo la misma pasión por el canto", comentó.

Fantasmas y la Última Pesadilla está pensada para estrenarse en cines y luego en plataformas, para que llegue a más personas, explicó Martin.

El guion de la cinta fue escrito por el director y Eduardo Espíndola, en 2018, y tendrá un periodo de rodaje de 5 semanas, con un presupuesto sin precisar. Además, contará con la participación de Franz A. Novotny en la producción virtual.

Otras figuras que participarán en Fantasmas y la Última Pesadilla son Facundo, Ximena López, María Barracuda, Ceci de la Cueva, Marylun Ricaño y Bella Castillón.