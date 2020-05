Rockea desde casa

Metallica publicó una nueva versión de su clásico “Blackened”, del álbum ...And Justice for All, interpretada desde los respectivos hogares de cada integrante de la banda.

El video comienza con James Hetfield, líder de la banda, tocando los primeros acordes de la canción con guitarra acústica, posteriormente se unen Lars Ulrich con la batería, Kirk Hammett con la guitarra eléctrica y finalmente Robert Trujillo en el bajo.

“Aquí hay algo que cocinamos en los últimos días. Esperamos que estén a salvo en casa”, escribió la agrupación junto al video.

La nueva versión de “Blackened” llegó días después de que Lars Ulrich declarara en una entrevista que hay una gran posibilidad de que Metallica grabe un nuevo álbum cuando disminuyan las medidas de distanciamiento social por el coronavirus.

El último álbum de Metallica fue Hardwire... To Self-Destruct, que vio la luz en 2016.