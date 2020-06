Rockea dentro de burbujas

The Flaming Lips se presentó dentro de burbujas de plástico como parte de un concierto para el programa The Late Show with Stephen Colbert.

La banda compartió un video de la canción "Race for the Prize" en el que además de la banda, el público también estaba dentro de burbujas individuales para respetar la sana distancia.

Esta no es la primera vez que la agrupación hace algo así, pues en sus conciertos, Wayne Coyne, vocalista, ingresa a una burbuja para hacer ´crowdsurfing´, además de que en el video de su más reciente sencillo, "Flowers of Neptune 6", los integrantes de la banda usan estas burbujas.

Además de las burbujas, los integrantes de la banda, con excepción de Coyne, usan cubrebocas.