Rock en evolución

Cd. de México.

Luego, vino la declaración bomba de Elton John: "Son la mejor banda de rock que he oído en 25 años".

Y con estos elogios como motor, cuatro jóvenes de Michigan, cuyo mayor integrante no excede los 22 años, desean revivir justamente el rock, género que, para más de uno en la industria, yace inerte.



"La evolución del rock fue interrumpida en algún momento y buscamos aportar lo nuestro para reimpulsarla, para que renazca", dice en exclusiva el guitarrista Jake Kiszka.



"Sí, el rock es una especie que peligra, es una minoría, grandes artistas lo han pronunciado muerto, pero yo no lo creo. Falta ver qué es lo que sucede en próximos años, pero sí es una minoría".



El cuarteto se llenó igual de cuestionamientos que alabanzas por su sonido y la similitud vocal entre el cantante Josh Kiszka y Plant. Pero ni el éxito ni las comparaciones, mucho menos su rápida aparición en los principales festivales de música los han hecho despegarse del piso.



"Es halagador que alguien te compare con una de las bandas más grandes de rock de todos los tiempos. Somos humildes ante la referencia y la afiliación. Plant es una leyenda y algo como lo que dijo es inspirador. En el modo en que vemos las cosas, (el elogio de Elton) nos ha inyectado confianza.



"Que gente que hemos escuchado toda la vida de pronto hable así es algo surreal. Nos ha impulsado a pensar que podemos hacer rock mucho tiempo. Ha sido como darnos una especie de permiso de seguir adelante con lo que estamos haciendo", señala Jake.



Con dos EP y un disco de estudio, titulado Anthem of the Peaceful Army, la banda formada en 2012 aseguró ya dos shows agotados los días 29 y 30 de abril en el Teatro Metropólitan.



"Hemos crecido con honestidad en nuestra música y, de algún modo, esa ha sido nuestra intención, nuestro propósito. Hay una conexión muy directa entre nuestro modo de vivir y nuestro modo de hacer música. En un periodo muy corto, la gente ha podido juzgar si nuestra música es auténtica y sin mentiras.



En la industria eso no siempre se encuentra y para nosotros es algo muy importante.



Nunca imaginamos tocar en la Ciudad de México o actuar en algún sitio de ese país.



Siempre he querido ir y creo que mucho por la gente será una experiencia muy interesante", remata el admirador de Jimi Hendrix y Eric Clapton.