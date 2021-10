Rocío Nahle minimiza represión en Dos Bocas; "son 10 personas", dice

CIUDAD DE MÉXICO .– La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que los trabajadores lesionados durante los hechos violentos registrados este miércoles en la refinería de Dos Bocas no presentan heridas de gravedad, y minimizó el conflicto, al señalar que "son 10 personas que están con esto", aunque aseguró que "no vamos a permitir que un grupo con una intención particular o de beneficio particular afecte a una obra tan importante".

Descartó que se estén violando derechos laborales, como denunciaron los inconformes desde el martes, al asegurar que son obligados a trabajar horas extra sin remuneración alguna.