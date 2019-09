Robots e inteligencia artificial, una amenaza para los trabajadores de México

Akio es un hombre mayor, con problemas de demencia senil. Como le cuesta trabajo recordar fechas, nombres y lugares, a diario recibe terapia en un asilo de Tokio, Japón, con la que le ayudan a hablar y a repetir todo aquello que su memoria empieza a borrar.

Cada vez más, la automatización, la inteligencia articial y la robótica son parte de una nueva revolución que acecha al mercado laboral en el mundo, en donde la mano de obra podría ser sustituida por la tecnología.

Un estudio realizado por el Banco de México (Banxico) advierte que 68% de la población ocupada en el país realiza labores que tienen alta probabilidad de automatizarse, sobre todo aquellas que se dedican a la agricultura, cría de animales, actividades forestales, pesca y caza, alojamiento temporal y preparación de alimentos. La investigación muestra que los empleos que requieren personal con menor nivel educativo son los que tenderán a desaparecer; es decir, siete de cada 10. Al contrario, sólo 40% de los trabajadores con mayor nivel de educación enfrentan el riesgo de que se automaticen sus labores. Con el ritmo de vida que genera la tecnología, sufren cambios las industrias, el comercio y los servicios. Las próximas dos décadas traerán una revolución a gran escala en la vida laboral, explicó Stephane Kasriel, CEO de Upwork, plataforma que conecta a empresas con profesionales independientes.

"Ya estamos viviendo en una época de muchos robots y muchos empleos", destacó en una reexión para el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la Federación Internacional de Robótica, en 2018 se vendieron 10 millones 465 mil 300 robots en el mundo, cantidad que supera a los 8 millones de habitantes que hay en Jalisco.

La Federación estima que para el periodo 2019-2021 se venderán 50 millones 936 mil robots, en su mayoría para servicio doméstico (39.5 millones), y para trabajos profesionales (736 mil) y entretenimiento (10.7 millones). Un estudio de Cushman & Wakeeld asegura que con la tecnología se observa un cambio en las estrategias de venta de las tiendas al menudeo en la búsqueda por atraer a los compradores millennials. Así, los centros comerciales tendrán negocios que abrirán y cerrarán según los gustos del consumidor. Todo ello tiene que ver con lo que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, considera un momento de cambio, en el cual las manufacturas deberán transformarse hacia una mayor generación de valor agregado. La industria 4.0 es el nuevo modelo que se impulsa, en el que las tecnologías se utilizan para resolver problemas concretos, lo que incluye utilizar robots, inteligencia articial, biotecnología y micro electrónica, entre otras herramientas que se convierten en la base del desarrollo industrial. "Se agotó el benecio de los bajos costos laborales y la ubicación geográca, hoy la industria 4.0, la robotización y la automatización han creado nuevos diferenciales productivos en las naciones asiáticas con las que México compite", expuso Cervantes en su Informe de Actividades 2018-2019.

Ropa tecnológica

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Víctor Rayek Mizrahi, armó que en los escenarios a futuro se considera que van a seguir existiendo las tiendas de ropa, pero ya no habrá inventarios, pues pronto habrá sensores que tomarán las medidas de los clientes para que solamente se produzcan las prendas que compren los consumidores, y estarán hechas a la medida.

Esto es parte de la automatización que esperan lograr diversas industrias, lo que a su vez permitirá aumentar la productividad y la competitividad, así como generar ahorros. Sin embargo, se descarta que ello implique un remplazo de la mano de obra, aunque sí se trata de una sustitución tecnológica. Al tener el registro de las medidas de cada persona "no vas a necesitar ir a la tienda más que una vez; te escanean y puedes pedir tu ropa en línea", explicó, si es que la persona no sube de peso. "No es sustitución de personal, es eciencia de tecnología a través de recursos humanos", agregó, y es algo que ya se está viendo en países como Estados Unidos, donde las grandes cadenas de ropa han cerrado cientos de sucursales al decidir que sus ventas no serán presenciales, sino por internet. "A eso nos va a llevar la industria 4.0", precisó. En México se percibe que las tiendas de autoservicio y departamentales venden cada vez más por internet, pues a las nuevas generaciones ya no les gusta tanto ir a los centros comerciales, agregó Rayek Mizrahi.