Robos, venta de alcohol y otros escándalos de diplomáticos mexicanos

Luego de que este domingo se difundiera un video en redes sociales, donde presuntamente aparece el embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, robando un libro en la famosa tienda El Ateneo Grand Splendid, EL UNIVERSAL hace un recuento de los escándalos que han pasado algunos diplomáticos mexicanos. El cancillier mexicano que violó las medidas de seguridad en un museo 2001. En este año, Vicente Fox, entonces presidente de México, y su gabinete, entre ellos el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, viajaron a China, donde visitaron el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota

Sin embargo, Vicente Fox, el canciller mexicano y los demás invitados rompieron los protocolos de seguridad y se tomaron fotografías con los guerreros de piedra, los cuales estaban resguardados. Incluso, después se detalló que algunos funcionarios jugaron a las escondidillas entre las las de los soldados de piedra.

El embajador detenido por conducir en estado de ebriedad 2005. En este periodo, el entonces cónsul de México en Atlanta, Ricardo Cámara Sánchez, fue infraccionado y detenido por la policía estadounidense tras conducir en estado de ebriedad sobre la autopista 400 de Georgia. Además, el embajador mexicano en Estados Unidos recibió dos infracciones: una por no mantenerse en el carril correspondiente y otra por no ceder el paso a un vehículo de emergencia. A pesar del hecho, Ricardo Cámara fue liberado de inmediato esa misma noche, debido a que contaba con inmunidad diplomática y, por si fuera poco, fue enviado a su casa en un taxi. El cónsul que promovía su empresa 2016. Carlos Bello promovió en 2015 el Foro Vail, un encuentro para inversionistas de México y Estados Unidos con papelería de la propia embajada, y con cuotas de entre mil 500 a 6 mil dólares, pero el gobierno mexicano no tenía qué ver en esa empresa. El cónsul de México en Denver se reitró poco después

El embajador que tracaba alcohol a los árabes 2016. La embajada de México en Arabia Saudita tuvo doble función durante el mandato de Arturo Trejo Navaja: llevar los asuntos diplomáticos y la representación del país, así como crear un "expendio clandestino" de venta de licores y bebidas alcohólicas de todo el mundo. Según la investigación que realizó el Órgano Interno de Control (OIC), las bebidas eran comerciadas desde la sede diplomática en el mercado negro de ese país musulmán, donde la Ley Islámica prohíbe y penaliza con cárcel, castigos corporales y hasta ejecución pública, el tráco y la ingesta de alcohol y drogas. Pero, al parecer, a Trejo Navaja esto no le importó, pues aprovechaba su puesto para importar vinos y licores, que el gobierno saudiarabe da a embajadas extranjeras para consumo exclusivo de sus invitados y eventos. Por si fuera poco, el diplomático llegó a importar hasta un contenedor de bebidas como whisky, vodka, tequila y ron, que vendía a clientes que acudían a comprarlas directamente a la residencia del embajador. Lea también: Si embajador robó un libro en Argentina será separado del cargo, advierte Ebrard Sin embargo, la investigación que realizó la OIC dejó al descubierto la "franquicia" del diplomático, por lo que fue suspendido de cualquier representación diplomática y regresado a México desde la embajada de Rumania. El diplomático que ocultó un millón de dólares en un banco 2017. En este tiempo, salió a la luz una investigación en contra del entonces embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, por ocultar alrededor de un millón de dólares en un banco de Andorra, ubicado entre Francia y España. Lea también: Calderón reprueba a embajador; "¿quién no ha robado un libro?", justican Noroña y Salmerón Arroyo Vieyra, quien presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoció el pago y confesó que fue por un trabajo, el cual no especicó. "Fue un error cobrar los fondos en Andorra", admitió el diplomático. Por ello, los diputados federales exigieron el cese del embajador mexicano en Uruguay, así como una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SF

La periodista Dolia Estévez acusó que Barreras Castro fue presuntamente detenido el 6 de mayo de 2011. En su artículo de opinión, Chávez detalló que la menor tenía 14 años y él 24. "La víctima de Barreras, cuyo nombre me voy a reservar para proteger su privacidad, tenía 14 años; él 24 años. Barreras quedó libre tras el pago de anza", detalla. Lea también: "Giacomo Casanova", el libro por el que acusan al embajador de México en Argentina de robo Este diario informó en esa ocasión que el nombramiento de Barreras Castro fue aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 7 de septiembre, tras la recomendación del secretario Alfonso Durazo. El caso de Ricardo Valero ha causado pelémica entre funcionarios e intelectuales, unos lo justicaron y otros lo reprobaron. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tratar el asunto en su justa dimensión y que no se "destruya su dignidad". Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que si el embajador, acusado de robar un libro en una librería de Argentina, cometió algo indebido tendrá consecuencias, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE) ya está trabajando en el asunto y será la instancia que resolverá el cas