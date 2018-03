Roberto Sandoval tramita amparos por fincas aseguradas

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, promueve cuatro amparos en su favor y de su familia para que la Fiscalía de Nayarit le permita acreditar que los inmuebles asegurados el lunes pasado fueron adquiridos con recursos legales y evitar así que el caso llegue hasta un juez de control.

El abogado del ex mandatario, José Luis Nassar Daw, señaló que de los cinco inmuebles asegurados por la Fiscalía, dos no son propiedad de Roberto Sandoval: el de la Fundación Ríe y el ubicado en el ejido La Cantera.

"Lo que sabemos es que la autoridad aseguró 5 inmuebles como medida precautoria y no todos son del ex gobernador; estamos presentando 4 amparos para que se nos permita demostrar que todos fueron adquiridos con lo que ganó como servidor público durante muchos años y con su actividad de ganadero", señaló el abogado e indicó que cuenta con una serie de pruebas contables para demostrarlo.Recordó que los mismos hechos por los que está actuando la Fiscalía de Nayarit fueron denunciados en la PGR desde abril del año pasado, pero consideró que todas las acusaciones se hacen con base en suposiciones "que no tienen sustento factico, contable o físico".

Respecto a los bienes asegurados que involucran a la hija del ex gobernador, Lidy Alejandra Sandoval López, el abogado afirmó que provienen de un crédito bancario y lo demostrarán en los siguientes días.

Nassar Daw espera que la Fiscalía los cite para poder presentar sus pruebas y no se politice el tema para dejarlo llegar hasta un juez de control, como en su momento lo dejó entre ver la agente del ministerio público presente en las diligencias para asegurar los inmuebles.

El lunes la Fiscalía de Nayarit aseguró una vivienda ubicada en calle Mateo del Regil del Fraccionamiento Doctor Leyva Medina, a nombre de Roberto Sandoval Castañeda y su esposa, Ana Lilia López; una casa de 590 metros cuadrados, que actualmente se encuentra en construcción, ubicada en la calle Paseo de los Bosques, en el coto Bonavida del Fraccionamiento Bonaterra y dos lotes fusionados dentro del Fraccionamiento Lago David Residencial.

Estas últimas propiedades están a nombre de Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex mandatario. La dependencia también aseguró las instalaciones de la Fundación RIE —ubicada en la colonia El Pedregal de San Juan— y un rancho con una superficie de aproximadamente tres hectáreas en el ejido de La Cantera, a nombre de L Inmo S.A. de C.V.

Sobre esta última propiedad, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, indicó que existen testimonios de los vecinos que aseguran que quien se conduce como propietario es el ex gobernador Roberto Sandoval.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el ex mandatario señaló que se abocará a atender el caso jurídicamente "de manera inmediata y con plena disposición para acreditar sin lugar a dudas el origen lícito de mi patrimonio".

Sin embargo, dijo no ser especialista en temas legales, por lo que "para evitar cualquier desvío de información" pidió a los medios de comunicación buscar a su representante legal, José Luis Nassar Daw.