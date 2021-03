Roberto Palazuelos va por presidencia municipal de Tulum

El hotel Diamante K, propiedad del actor , se encuentra en esa ciudad, al respecto considera que la violencia que se vive va a afectar sus negocios así como el turismo. "De eso que no quede duda porque no nada más es eso, ha habido matanzas cada tercer día, ha habido balaceras en la plena costera", sentencia.

"Lo de la señora fue muy lamentable, creo que no es una cosa nada más de Tulum sino del país entero, y la verdad es que a Tulum lo tienen muy descuidado, el Gobierno Federal lo tiene muy descuidado, no se ve a la Guardia Nacional ahí nunca, está creciendo muchísimo la mafia y la violencia y a ver si este tipo de cosas hace que reaccionen", dice en entrevista para EL UNIVERSAL.



"Yo hago un llamado a las autoridades federales, a la Guardia Nacional, que tienen que hacer algo, no pueden dejar abandonado un destino tan importante y dejarlo así al ahí se va".

El Diamante Negro hace poco lanzó su línea de ropa.

Yo voy hacer el próximo presidente municipal: Palazuelos

Para el actor es inminente su entrada a la política mexicana para hacerse cargo de Tulum como gobernante. Señala que es algo que ya había planeado pero por su carrera no había podido.

"Yo voy a ser el próximo presidente municipal de Tulum, de esta a la otra, de eso no queda la menor duda, yo ya no puedo permitir que estén haciendo este tipo de cosas, yo tengo que gobernarlo ya", apunta.



"Necesitan un gobernante que tenga la preparación para enfrentar todas las cosas que está enfrentando no nada más de seguridad sino de promoción turística, desarrollo urbano. Eso es un hecho".

Palazuelos asegura que el municipio de Quintana Roo es uno de los lugares que más ama en la vida y se dice pionero del lugar en el tema turístico. Relata que cuando él llegó ahí no había hoteles.

Con respecto a las críticas que pudieran surgir por su aspiración política piensa que siempre van a existir.



"Yo estoy preparadísimo para ser el alcalde, estoy preparado para ese puesto más que ninguna persona en Tulum, no hay nadie que tenga el conocimiento de Tulum como yo, soy licenciado en derecho, turistero, tengo un chorros de negocios ahí y tengo muchísima tierra, soy el que va a terminar poniendo orden en ese destino", apunta.



"Últimamente se está poniendo terrible la cosa pero el Gobierno Federal no hace nada. Todo mundo suplica que por favor entre la guardia nacional y haz de cuenta que no existe.

En lo personal señala que no ha vivido algún hecho violento pero ha sabido que están matando gente en la zona hotelera, hasta 30 muertes en los últimos días.

"Por supuesto que tengo miedo como toda la gente que vive Tulum, era un destino súper tranquilo y ahorita se lo está llevando el tren de un año para acá".