Roberto Palazuelos levanta la mano para ser candidato a gobernador en Quintana Roo

En entrevista con De Primera Mano, Palazuelos confirmó que está un paso más cerca de convertirse en candidato a la gubernatura de Quintana Roo, esto debido a que después de comentar que desea incursionar en la política, varios partidos políticos lo buscaron.

El actor dijo que, aunque recibió varias ofertas de partidos políticos, decidió apostar por Movimiento Ciudadano.

"Todavía no se hace oficial, se me acercaron varios partidos, no sólo Movimiento Ciudadano. Movimiento (el partido político) no postula políticos, postula ciudadanos y creo que ya la clase política de Quintana Roo debe ser renovada", declaró.

Llamado el "Diamante Negro", señaló que va a ser una campaña enriquecedora. "Creo que estoy mejor preparado que cualquier candidato y lo voy a demostrar en los debates. Llevo 25 años viviendo allá, conozco sus problemáticas, sus soluciones y no se está resolviendo el tema del sargazo", dijo.

En 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas elegirán nuevo gobernador.