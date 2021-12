Roberto Palazuelos a un paso de dejar Televisa

ASPIRACIONES POLÍTICAS

Lo anterior es debido a que sus aspiraciones políticas -que ha comentado desde hace varios años- podrían estar tomando forma en los próximos meses. Así lo explicó él mismo: "Parece ser que como pintan las cosas ¡este rorro ya se les va! porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas, todavía no tengo el partido no sé por dónde me voy a ir, pero todo se va a definir esta misma semana", explicó Palazuelos.

Con su particular forma de expresarse, Roberto dejó claro que en caso de concretarse su candidatura, él ya decidió no volver a la televisión por respeto al cargo que podría ostentar. "Tal vez sea la despedida de mi carrera artística, así que bueno si soy candidato y gano, por respeto a la gubernatura ya no regresaré a los foros y me dedicaré a trabajar por mi estado, por mi gente, por la naturaleza, por todo lo que hay que hacer".

Aunque no quiso ahondar sobre bajo qué partido político competirá, anteriormente ya había dicho que las pláticas más serias que ha tenido es con Movimiento Ciudadano, incluso, que ya estaba en pláticas directas con Dante Delgado, una figura central en este instituto político.