ROBERTO ALVES PIDE DISCULPAS TRAS POLÉMICO VIDEOESCÁNDALO

Treinta y cuatro días después de verse inmiscuido en un escándalo por un video erótico que se filtró en redes sociales, Luis Roberto Alves "Zague" por fin habló sobre el tema y pidió disculpas por lo suscitado antes de que iniciara el Mundial. El ex futbolista aclaró en un comunicado que difundió en sus redes sociales, que no había hablado sobre el tema para no afectar su participación y la de su televisora en la cobertura del Mundial Rusia 2018.