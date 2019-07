​Robbie Williams pensó en quitarse la vida

Cd. de México.

En una entrevista para el podcast Alien Nation, el intérprete de "Rock DJ" admitió que esa época sucedió cuando vivía en Primrose Hill, Londres, y que pensó que las alucinaciones que tenía consecuencia de las drogas eran fenómenos paranormales.



"Me di cuenta de que era algo raro y oscuro, que tenía cierta energía.



"Dos meses después, ya no pude lidiar con eso. Pensé en si esto seguía, iba a suicidarme", declaró el británico.



Williams agregó que comenzó a dormir en su auto, y que cosas tan rutinarias como lavarse los dientes se convirtieron en martirio por las alucinaciones que presentaba, y que compartió su experiencia con gente de la disquera.



"Le dije al chico de talento lo que había vivido, y le dije que si él no me hubiera apoyado, seguramente me hubiera quitado la vida", concluyó.