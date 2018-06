Robbie Williams cumplirá su sueño

El cantante Robbie Williams, quien será el encargado de cantar en la apertura del Mundial de Futbol Rusia 2018, dijo que de esta manera cumplirá el sueño que tenía desde niño.

"He hecho mucho a lo largo de mi carrera, y la apertura de la Copa Mundial de la FIFA frente a más de 80 mil aficionados al futbol en el estadio y muchos millones más en todo el mundo es un sueño de la infancia", indicó el cantante.

Antes de que las selecciones de Rusia y Arabia Saudita salgan a la cancha del estadio Luzhniki, este 14 de junio, Robbie Williams dará un "show" en el estadio, al cual se unirá la soprano rusa Aida Garifullina para interpretar un dúo que promete ser verdaderamente especial.

"Me gustaría invitar a los fanáticos del futbol y de la música para que festejen con nosotros en Rusia, en el estadio, o para sintonizar sus televisores un poco antes para un espectáculo inolvidable", añadió el cantante.

La ceremonia de apertura, en la que también aparecerá Ronaldo, tendrá un formato diferente a las ediciones anteriores del torneo, ya que se centrará en actos musicales y será más cercana al momento del saque inicial, justo media hora antes del partido programado a las 18:00 horas (hora local).

Robbie Williams anunció una serie de fechas en vivo por América del Sur como parte de "The Heavy Entertainment Show Tour", del álbum del mismo nombre, del cual surgen temas como "Party Like a Russian" y "Love My Life"; mientras que, en México, encabezará el festival Corona Capital, el próximo 17 de noviembre.