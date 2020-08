Robaron bicicleta y quedan grabados

Miguel Alemán, Tam.

Un grupo de jóvenes sustrajeron una bicicleta del interior de una vulcanizadora, pero nunca se imaginaron que serían captados por las cámaras de video y quedarían grabados e identificados, pues en las imágenes se les observan claramente sus rostros.

"En días recientes, fuimos víctimas de un pequeño grupo de jóvenes que sustrajeron una bicicleta del filetazo, específicamente del interior de la vulcanizadora de nuestra propiedad, tenemos cámaras de video, donde se observan claramente sus rostros, sin embargo no deseamos proceder legalmente contra ninguno (algunos de ellos evidentemente son menores de edad), sino que solo deseamos que regresen la bicicleta a su lugar, la única intención de hacerlo público, es más que para poder recuperar lo perdido e intentar que dichos jóvenes no reincidan en estos actos y vean el robo como un estilo de vida y sobre todo que sus padres estén conscientes de lo que han hecho, cometieron un delito, pues uno de ellos llegó a su casa con bicicleta nueva que no es de él", expresó uno de los propietarios de ambos establecimientos.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en que los afectados de robos tienen que recurrir a la ayuda de sus propios equipos de vigilancia y las redes sociales para poder identificar a los presuntos responsables, logrando incluso en algunos casos la devolución de lo robado, pues tal parece que prefieren esta opción, a perder su tiempo presentando la respectiva denuncia.

Los afectados argumentan que el burocratismo de las autoridades ministeriales, además de la lentitud del actual Sistema de Justicia Penal, no cumplen con sus expectativas.

RECUPERA LO ROBADO

Por otra parte, trascendió que en el caso del joven del poblado Guardados de Arriba que hace varias semanas sufrió el saqueo de una gran cantidad de muebles que una mujer y otros desconocidos sustrajeron de su casa, logró recuperar todo.