Roban a trailero, los persiguen y detienen

Monterrey, México.

El atraco, indicó una fuente policiaca, fue cometido en San Nicolás, mientras que la captura fue realizada en Monterrey.

Los policías de Monterrey y el trailero lograron capturar al conductor del taxi, a otro hombre y una mujer, quienes fueron identificados como Sonia Maricela, de 33 años; Alejandro Enrique, 23; y César Alejandro, de 35.



Trascendió que un cuarto cómplice habría logrado escapar.



Se informó que alrededor de la 1:00 horas, el trailero vio a un hombre que se bajó de un taxi en el semáforo del cruce de Nogalar y República Mexicana, a unos metros de la Vía a Matamoros.



El afectado narró que el hombre se subió al estribo de la unidad que trasladaba paquetería y le dijo que pertenecía a una célula del crimen organizado.



Agregó que después se subió a la cabina con él y en el trayecto le pidió su celular, mientras sus cómplices los seguían en el taxi.



"Me dijo que si traía droga, dinero, que le mostrara el celular para que viera la última llamada que hice o me hicieron, me decía que él no llevaba armas, pero sus amigos sí y que me podían hacer daño si no le hacía caso.



Por la Avenida Conchello, comentó el chofer, el hombre lo volvió a amenazar.



"Me dijo que si traía cartera y me la quitó con 3 mil pesos que traía, le habló a otra persona y le decía que iba a revisar el camión porque pensaba que yo traía droga, que iban a revisar el camión", agregó.



Cuando el hombre le quitó sus pertenencias, dijo, se bajó del tráiler y se subió al taxi con sus cómplices para huir, pero el afectado los siguió.



La trayectoria acabó en Ciprés y Ruiz Cortines, en la Colonia Moderna, cuando el trailero le dio alcance al taxi y lo impactó por detrás.

"Yo los seguí, los perseguí y les pegué, pero se bajaron corriendo y los seguí persiguiendo, fue cuando pasó una patrulla y les avisé lo que me había pasado", agregó.



Policías de Monterrey capturaron a una mujer y a un hombre que corrían hacia la Avenida Félix U Gómez, donde finalmente quedó también el tráiler atravesado, otro hombre pudo escapar.



Se informó que el taxista se entregó a las autoridades y aseguró no conocer a los pasajeros, ya que lo abordaron y le dijeron que iban hacer varias vueltas.



Los tres detenidos fueron trasladados a la sede de la Policía de Monterrey en el Parque Alamey.