Roban por quinta ocasión Jardín de Niños en Tampico

Tampico, Tam. Por quinta ocasión roban en un Jardín de Niños en tan sólo dos meses, motivo por el cual los padres de familia exigen mayor seguridad a las autoridades municipales pues el pasado fin de semana ocurrió el último en donde terminaron por llevarse hasta la tubería de los sistemas de aire acondicionado.

Se trata del plantel "Lauro Aguirre" ubicado en la colonia Melchor Ocampo en donde la representante de los padres de familia María Antonia Rodríguez Santillana, denunció que el primer robo se registró el pasado 16 de diciembre. En éste se llevaron computadoras, pantallas y dinero en efectivo.

"Ya no sabemos qué hacer y no sabemos a donde recurrir, el 16 de diciembre se metieron y robaron las computadoras, dinero, pantallas y ayer la tubería de los climas, fueron policías, pusimos denuncia pero no le han dado seguimiento", mencionó.