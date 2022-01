Roban otro vehículo frente a maquiladora

La víctima dijo que al salir a la hora de comida, después del medio día, se dirigió a su automóvil y esta ya no estaba.

Se trata de un Chevrolet Malibu modelo 2006 con placas de la UCD, de color crema.

Tras el robo de inmediato reportó a los guardias de seguridad de la planta industrial para saber si ellos vieron quien se lo llevó, pero como lo había dejado afuera, no se dieron cuenta. El afectado señaló que a su automóvil ya no le funcionaban los candados de las puertas y que muchas personas lo sabían, pero no sospecha de nadie.