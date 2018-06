Roban máquina expendedora de credenciales para discapacitados

Río Bravo



Personas con capacidades diferentes tienen desde marzo de 2017 sin su credencial vigente, la cual los acredita como discapacitados.

Según la lideresa de El Buen Samaritano, Alma Rosa Espinosa Segura, en el Cefofa, se les informó que la máquina, había sido robada el año pasado, siendo solicitada a Victoria la reposición del artefacto, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

"Yo solicité mi credencial y me dijeron que no había formatos, me informaron que ya la pidieron al gobierno del Estado. Las credenciales están vencidas y nos sirven mucho en el otro lado, Reynosa, Monterrey y en el microbús, no nos cobraban", refirió Espinosa.

Por otro lado, hay que señalar que solo el sistema estatal DIF, es quien legalmente puede dotar de estas máquinas, pues las credenciales que esta emite, son las únicas que tienen validez en el territorio nacional y en la Unión Americana.