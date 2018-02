Roban fusil AR-15 a ministerial en Nuevo León

Monterrey, México .

El agente dejó el arma larga en el área del portaequipaje de su vehículo compacto.



El ladrón le quebró una ventanilla y se apoderó del fusil AR-15, calibre .223 que tenía asignado el investigador.



Una fuente policiaca informó que el robo tipo cristalazo fue cometido en el cruce de la Avenida Fundidora y la calle Treviño, en la Colonia Obrera.



No se especificó si el agente Adán Esquivel dejó su vehículo Chevrolet Spark en el estacionamiento de alguno de los negocios de la zona o si lo estacionó en la calle.



El informante explicó que de acuerdo con la denuncia que el agente interpuso en el CODE, cuando regresó a su vehículo se dio cuenta que tenía destrozada la ventanilla posterior del lado izquierdo.



Al revisar el interior se dio cuenta que el fusil Buchmaster calibre .223 ya no estaba en el área de portaequipaje del Spark.



Policías que llegaron al sitio tras el reporte del robo realizaron recorridos en busca del ladrón.



Posteriormente agentes ministeriales que acudieron a investigar el robo indagaron si las cámaras de seguridad de los negocios pudieron captar al delincuente que se apoderó del fusil.



Sin embargo hasta anoche las autoridades no habían informado si el arma ya había sido recuperada.