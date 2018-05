´Roban funcionarios 20% de presupuesto´

Mante, Tam.

El 20 por ciento del presupuesto que ejerce México es robado por los funcionarios corruptos, afirmó el candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, al visitar la región cañera de Tamaulipas.

En su discurso apuntó que el Gobierno de México ejerce 5 billones 300 mil millones de pesos anualmente, pero de esas arcas, el 20 por ciento se desvía en diversas modalidades, haciendo un monto de un billón de pesos; "si nos vamos bajito y decimos que se roban el 10 por ciento, pues serían 500 mil millones de pesos los que se llevan y aún así, es bastante".

Mencionó que de llegar a la presidencia se terminarían esas malas prácticas de los gobiernos corruptos y traficantes de influencias, "ya no se lo van a robar y ese dinero se va a utilizar para promover el desarrollo de México. No va aumentar el IVA en todo el sexenio, ni el ISR, no va a aumentar la deuda pública y no van a haber gasolinazos".

Asimismo refiere López Obrador que bajará los sueldos a funcionarios como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia quienes –asegura- perciben 650 mil pesos mensuales, así como "senadores que llegan a ganar 500 mil pesos mensuales, diputados federales 400 mil pesos mensuales, Consejeros del INE, 300 mil pesos... Se está violando la ley de la Constitución que dice que no deben ganar más que el Presidente de la República".

"Yo como presidente me voy a bajar el sueldo a menos la mitad de lo que gana Peña y de ahí, para abajo todos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a bajar los sueldos de los de abajo", continuó diciendo el candidato.

´NO ME SUBIRÉ AL AVIÓN´

Una vez más el candidato de Morena, aseveró que de llegar a la presidencia de la República, no se subirá al avión presidencial de 7,500 millones de pesos, "no me voy a subir a ese avión de lujo para 280 pasajeros. Ya ven que Donald Trump en presumido y tira aceite, pero no tiene un avión así... Ya se lo mandé a ofrecer ese avión... Lo vamos a vender y vamos a vender toda la flotilla de aviones, helicópteros del Gobierno (federal). Tienen 54 Jets, y en este sexenio compraron 6 modernos, y cada uno mil millones de pesos".

"Y de los helicópteros, tienen 118 y los usan hasta para ir a jugar golf", refirió.

Dijo que la mayoría de las aeronaves serán vendidas y algunas de ellas se quedarán para darles uso de ambulancias al servicio de la población.

Andrés Manuel López, pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que cancele la compra de 8 helicópteros artillados para la Secretaría de la Marina, "se los quieren comprar al gobierno de Estados Unidos en 25 mil millones de pesos. Nosotros no queremos la guerra, para qué los helicópteros artillados. Nosotros queremos la paz y la paz se consigue con trabajo, desarrollo, educación, salud y bienestar para el pueblo".

Asimismo dijo que retirará la pensión mensual de 5 millones de pesos a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox, "por eso a Fox le duele, que va a impedir que lleguemos, que se apure porque se le hace tarde".