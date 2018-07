Roban fuente radioactiva en CDMX

Cd. de México.- Una fuente radioactiva fue robada en la Colonia Los Alpes de la Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, confirmó la Secretaría de Gobernación.

Con motivo del robo, registrado el pasado 6 de julio a las 15:00 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob emitió un alertamiento.

Dicha alerta es para las Unidades Estatales de Protección Civil de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Veracruz.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la fuente radioactiva robada es de bajo riesgo.

No obstante, advirtió que puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico.

"Lo que podría causar lesiones permanentes a la persona que la manipule o esté en contacto con ella durante unas horas", señaló.

"Si el material no se encuentra en su contenedor representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje".

La fuente radiactiva robada se encuentra dentro de un contenedor marca Industrial Nuclear Co., modelo IP-100, con número de serie 7348, precisó la dependencia.

Si bien el robo fue el viernes, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) lo confirmó este domingo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, que a su vez emitió el alertamiento.

"Cabe destacar que la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra en plena coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y las instancias federales para la realización de acciones de búsqueda y medidas preventivas", agregó.

La Segob y CNSNS lanzaron una serie de recomendaciones en caso de localizar la fuente, como no realizar manipulación alguna del contenedor donde se encuentra la fuente.

Tampoco permanecer cerca del mismo, establecer un perímetro de seguridad y resguardo de 5 metros, y notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad federal, entre otras.