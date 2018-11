Roban figuras de nacimiento en parroquia de Monterrey

Monterrey, México.

En un comunicado subido a Facebook, la parroquia dio a conocer que las figuras habían sido sujetadas al piso el 16 de noviembre, cuando se instaló el nacimiento, y a la mañana siguiente se percataron del robo.



La denuncia fue acompañada de una fotografía con la figura de un pastor, que sostiene en sus manos un cartel con la leyenda

"¿Quién se llevó mis borreguitos?".

Tras oficiar una misa esta mañana en la iglesia ubicada en la Colonia Contry, el Párroco Jorge González optó por no hacer declaraciones en torno al robo y dejó entrever que no realizarán una denuncia.



Algunos de los feligreses que estuvieron presentes señalaron que esperan que quienes se llevaron las figuras las regresen.



El nacimiento había sido instalado en el cruce de las calles Orión y Ojos de Santa Lucía, donde fue instalada una base de concreto y una malla.



Sin embargo, tras el robo de las dos figuras, el resto del nacimiento fue retirado y guardado en el interior de la parroquia.



No se informó si el nacimiento volverá a ser reinstalado en los próximos días.





