Roban cuentas de WhatsApp con mensaje de vacunación COVID-19

Recientemente usuarios han reportado lo que parece una nueva forma de hackeo de cuentas de WhatsApp, esta ocasión, haciendo uso de un mensaje apócrifo sobre la vacuna para COVID-19.

Los robos de cuentas o datos se han popularizado en los últimos años, y en la mayoría de ocasiones, el método para obtener la información es sumamente sencillo para los "ciberdelincuentes", y difícil de detectar para los usuarios, pues en cuestión de segundos puede darse acceso a las cuentas de forma casi imperceptible.

En Techbit te contamos cómo funciona este método y qué puedes hacer para evitar ser víctima.

Mensaje falso para vacuna contra Covid

En los últimos días, en la red han estado circulando experiencias de usuarios que aseguran haber recibido un mensaje de texto para confirmar la fecha de aplicación de la vacuna. Estos mensajes indican que es necesario confirmar un código para completar el registro y poder obtener una cita para la vacunación.

El texto toma desprevenidos a aquellos que se encuentran esperando la fecha y hora para ser vacunados, quienes apresurados a finalizar el trámite acceden a enviar los dígitos recibidos, creyendo que así están acelerando el proceso.

Sin embargo, esto se trata de una técnica usada para acceder a cuentas de WhatsApp y, de esta manera, robar datos, o estafar a los contactos de los propietarios de la cuenta, pidiendo dinero o inventando diversas situaciones para persuadirlos a depositar efectivo, o bien, compartir datos más delicados.

Qué hacer si recibes un mensaje falso

Lo primero que debes hacer si te llega un mensaje como el que acabamos de describir, es mantener la calma y ser muy cuidadoso al leerlo. Verificar quién es el remitente, qué datos solicita, y lo más importante: no reenviar información, ni darle click a ningún enlace que contenga el mensaje. Enseguida, asegúrate de que no haya actividad sospechosa en tu cuenta o contactos. Por último, elimina el mensaje y bloquea al remitente, para evitar que continúen los intentos.

Si tienes dudas respecto al trámite, puedes comunicarte a Locatel, o a través de la página https://vacunacion.cdmx.gob.mx/. Este procedimiento aplica para la vacunación a nivel nacional, y en ningún caso te serán solicitados información o datos sensibles para proporcionarte informes sobre tu cita.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

Aún con todas las precauciones, muchas veces es inevitable ser blanco de estos ciberdelincuentes, la buena noticia es que se puedes reforzar las medidas de seguridad en tus dispositivos. A continuación te explicamos cómo proteger tu cuenta en esta aplicación.

El modo más sencillo para que una cuenta sea robada, es cuando se comparta el código de verificación con terceros. Ya que este código puede ser introducido en otro dispositivo y de esta manera, acceder a tus conversaciones más recientes, lista de contactos y archivos almacenados en la aplicación.

La web de soporte de WhatsApp indica que, si esto sucede, inmediatamente deberás seguir las siguientes instrucciones para recuperar el control de la cuenta:

1. Regístrate nuevamente en WhatsApp con tu número de teléfono.

2. Recibirás otro código de verificación por SMS.

3. Ingresa los dígitos que aparecen en pantalla, y si hay una sesión iniciada en otros dispositivos se cerrará automáticamente. Esto incluye sesiones en web.

Verificación en dos pasos

Este paso funciona como una doble estrategia para evitar que terceros accedan a tu cuenta, ya que aun cuando puedan obtener el primer código de verificación, les será solicitado un segundo. Por lo que es recomendable tener esta configuración activada.

Puedes hacerlo dirigiéndote a Ajustes- Cuenta- Verificación en dos pasos.

Otras medidas para evitar el robo de cuentas

- Navega siempre en páginas seguras.

- No abras enlaces o links de externos desconocidos.

- Trata de no reenviar información que no esté corroborada.

- No proporciones o intercambies datos personales o delicados.

- Verifica el remitente antes de abrir cualquier conversación; si te parece sospechoso o no lo reconoces, elimínalo y bloquea el número.

- Asegúrate de que todas las aplicaciones que descargues en tus dispositivos estén verificadas y respaldadas por la store de tu sistema operativo.

Recuerda que el gobierno nunca te solicitará datos adicionales para la confirmación de la vacuna. Te recomendamos estar al pendiente de la información proporcionada y actualizada por las autoridades.