Roban cargamento de trigo en Puebla

Testigos comentaron que el ferrocarril se detuvo en ese punto, a la altura del Panteón Dolores, hecho que aprovechó un grupo que, con herramientas, abrió los compartimentos.

Después de la maniobra, el trigo salió y quedó regado en las inmediaciones.



Pobladores, quienes residen frente a la vía, salieron de sus viviendas con cubetas, bolsas, costales y hasta recipientes domésticos para recoger el producto.



Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Auxiliar acudieron a San Pablo Xochimehuacán para resguardar el tren e impedir que abrieron todos los contenedores.



Durante la presencia de los agentes, la gente se apartó, pero una vez que el tren reanudó su trayecto, los vecinos volvieron a las vías para continuar con la recolección.



"¡Nadie está robando nada, lo estamos levantando!", arengó un hombre apurado en llevarse el trigo, en compañía de su familia.



"Esto estaba tirado, estaba ahí regado, así que no nos pueden acusar de nada", expresó una mujer.



El tren se quedó varado menos de 45 minutos, pero los pobladores permanecieron en la zona más de dos horas.



En lo que va del año suman más de 10 saqueos al ferrocarril en San Pablo Xochimehuacán, al norte de la ciudad de Puebla, una de las zonas de mayor inseguridad.



Integrantes de las corporaciones refirieron que vigilaron que no abrieran más tolvas del tren, pero una vez regando el producto en el suelo, no podían proceder en contra de los habitantes.