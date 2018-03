Roban camioneta de valores con 640 mil pesos en Nuevo León

Monterrey, México.

Una camioneta de valores fue robada junto con alrededor de 640 mil pesos que tenía en su interior, en el Centro de la Ciudad.



El vehículo fue localizado minutos después del robo, pero en su interior ya no tenía las ocho bolsas con dinero.



El robo fue reportado poco antes del mediodía de ayer en la calle Cuauhtémoc y Washington.



De acuerdo con uno de los custodios, andaba con su compañero en una camioneta Ford Ranger de la compañía Servicios Privados de Seguridad.



Explicó que estaban recogiendo el dinero de ventas de tiendas Oxxo.



Mencionó que él entró a una tienda, pero al salir, su compañero y la camioneta ya no estaban.



El hecho lo reportó a sus superiores, quienes le informaron que el GPS de la camioneta indicaba que estaba en las calles M.M de Llano y Jiménez.



Al llegar ahí encontró la camioneta abandonada, pero sin las ocho bolsas, cada una con alrededor de 80 mil pesos.



Las autoridades no han localizado al custodio chofer de esa camioneta, por lo que buscan establecer si tuvo implicación en el robo o fue víctima de ladrones.