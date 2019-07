Roban alcancías en altar a Virgen

La encontramos debajo de las mercancías de una de las locatarias, allá en la entrada, esa alcancía como que ya iba de salida pero la encontramos, la recuperamos, pero a la otra no, esa se fue . Señora Maryz, locataria del Mercado Argüelles

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana se registró un nuevo atraco en el mercado Argüelles de la zona centro de Ciudad Victoria, en esta ocasión los delincuentes lograron substraer una de las dos alcancías del altar de la Virgen de Guadalupe en dicho centro comercial, logrando llevarse una cantidad indeterminada y que sería enviada para el Seminario.

"No sabemos dónde estén, quién las haya sacado, no sabemos nada, absolutamente nada, quisiéramos saber, quisiéramos descubrir donde están o quién se la llevó", señaló la señora Mary, comerciante y la encargada de mantener limpia la zona del altar del mercado, "hace aproximadamente mes y medio la habían robado, estaba por dentro del barandal y no apareció el candado, tuvimos que cambiar el candado y guardar esa (alcancía) por las tardes, y en la mañana volverla a sacar para que esté a la vista de los creyentes".

La locataria recordó que no solamente el altar de la Virgen de Guadalupe ha sido víctima de los malhechores, también los puestos de los distintos comercios han sido víctima de robos tanto de mercancía como de dinero, por lo cual pidieron una mayor presencia de los cuerpos de seguridad, en particular, de la Policía de Proximidad que vigila la zona centro.

"Son temporaditas que ellos están pendientes y los ocupan por lo mismo, por la inseguridad en otros sectores de la ciudad, en otras colonias, y dejan de estar con más frecuencia aquí con nosotros, pero debería de haber, porque nosotros lo hemos pedido a gritos, el que necesitamos que nos echen la mano por eso, por tanto, robo que ha habido aquí".

El altar de la Virgen de Guadalupe tiene alrededor de 35 años en ese mismo lugar, donde una de las alcancías, la que aún se encuentra en el lugar, pertenece a la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, esta alcancía logró ser rescatada hace apenas algunos meses de otro intento de robo, "la encontramos debajo de las mercancías de una de las locatarias, allá en la entrada, esa alcancía como que ya iba de salida pero la encontramos, la recuperamos, pero a la otra no, esa se fue".