Roban aeronave del aeropuerto de Cuernavaca

Cuernavaca.- El gobierno del estado confirmó el robo de una aeronave HAWKER 800, con matrícula XB-PYZ, del aeropuerto "Mariano Matamoros", cuyos tripulantes despegaron sin plan de vuelo y autorización como lo exige la Ley de Aviación Civil.

La sustracción de la aeronave fue notificada a las autoridades de la terminal aproximadamente a las 11:00 horas de ayer y el inspector en turno de la Agencia Federal de Aviación (AFAC) comunicó que había despegado sin bitácora de vuelo.

En el reporte oficial se indica que de acuerdo con los registros de seguridad en el acceso al aeropuerto, alrededor de las 08:20 horas arribaron al filtro V3 de la terminal aérea tres varones.

Ahí fueron revisados por personal de seguridad y por elementos de la Guardia Nacional, punto hasta el que acudió Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de ICCS, con Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) vigente número 40871, quien tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con "TIA de visitantes con acompañante", firmando carta responsiva según procedimiento.

Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo particular de Marcos Ramírez, una pick up doble cabina marca Nissan, llevándolos hacia el hangar.

Alrededor de las 10:00 horas, los sujetos recargaron combustible directamente del autotanque de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), haciendo el pago por este servicio con tarjeta de crédito.

El gobierno estatal dijo que con base en información de la autoridad aeronáutica, el avión se encontraba bajo resguardo, desde el pasado 10 de agosto, de la empresa International Corporate & Cargo Services, S.A. de C.V. (ICCS), con la cual este aeropuerto mantiene una relación contractual vigente para su operación como una base fija de operaciones debidamente autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil.

En la relatoría de los hechos se precisa que a las 10:30 horas, una de las tres personas mencionadas, se presentó nuevamente en el filtro V3 del aeropuerto para retirarse, por lo que se procedió a su revisión argumentando que sus otros compañeros saldrían a vuelo.

"Cabe señalar que es responsabilidad de la autoridad aeronáutica destacamentada en este aeropuerto llevar un estricto control de las autorizaciones de personas que tripulen aeronaves y aplicar las sanciones que se actualicen de acuerdo a lo señalado por la Ley de Aviación Civil en sus artículos 7 Bis, fracciones VI, VII y XV.

"Además, se informó que el personal de la empresa ha hecho declaración ante la Guardia Nacional y se encuentran actualmente localizando al propietario de la aeronave, para que se proceda a realizar la denuncia, ante las autoridades correspondientes", refirió el gobierno estatal.

Terminal con antecedentes irregularesLa terminal aérea arrastra antecedentes de uso por el narcotráfico documentados desde 1997 cuando descendieron tres aerotaxis procedentes de la terminal de Toluca, Estado de México, para transportar a familiares del extinto narcotraficante, Amado Carrillo Fuentes, a la boda de su hermana, celebrada en Guamuchilito, Sinaloa.

El primer gobernador del PAN, Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) enfrentó las primeras acusaciones oficiales sobre el uso ilegal de la terminal aérea de Cuernavaca, donde fue designado como Director de la terminal su exsuegro Enrique Barting Díaz.

En su administración la PGR inició la averiguación previa PGR/UEDO/193/03 y se citó que funcionarios de alto nivel del gobierno estatal protegían cargamentos de droga que llegaban de Colombia a Morelos e incluso jefes policiales brindaban facilidades para su trasiego hacia otros estados de la República Mexicana.

Un exagente de la Policía Ministerial, identificado como Idelfonso Ortiz Alatorre, reveló que mandos de la desaparecida Policía Ministerial eran los encargados de custodiar el aterrizaje de las avionetas con droga en la pista del Mariano Matamoros.