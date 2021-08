Tippett le dijo a The Associated Press que los perros pertenecen a la estrella del pop Lady Gaga. Aún no está claro si el paseador de perros fue atacado por su cliente famoso, dijo el capitán.

Noticia Relacionada Roban a tiros dos perros de Lady Gaga

La policía fue llamada inicialmente a North Sierra Bonita Avenue alrededor de las 9:40 pm del miércoles luego de varias llamadas al 911 que informaron que un hombre gritaba y el sonido de un disparo, dijo el capitán Steven Lurie, comandante en jefe de la División de Hollywood del departamento.

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, estaba paseando a los perros en una calle del famoso Sunset Boulevard cuando un sedán de cuatro puertas se detuvo y dos hombres intentaron robar los animales, dijo Tippett.

El paseador de perros trató de luchar contra ellos y uno de los hombres que empuñaba una pistola semiautomática le disparó durante la lucha.