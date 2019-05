Roban 10 caballos para vender carne

Más que nada es por cuestiones de salud, tendríamos que tener un control sobre la calidad de la carne que se distribuye y que no corramos algún riesgo de salud . Eusebio Arellano Rodríguez, presidente de la Comisión de Productividad Rural del Cabildo local

Cd. Victoria, Tam.- En tan solo en los primeros días de mayo han sido sustraídos ilegalmente entre 10 y 15 caballos presuntamente para comercializar su carne de manera ilegal en el mercado local reveló el regidor Eusebio Arellano Rodríguez, por lo cual aseguró que ya han sido presentadas las denuncias correspondientes a las autoridades encargadas de la Seguridad Pública.

"Es una problemática que se viene viviendo desde hace tiempo y vamos a ver que deciden las autoridades competentes a ver qué medidas se van a tomar, por lo pronto se va a empezar ya a pedirles a los compañeros que tienen caballos que le pongan fierros a sus animales para tener un poquito más de control sobre sus animales que se trasladan por la ciudad".

El fin de semana pasado trascendió en redes sociales el robo de tres equinos de una comunidad rural al oriente del municipio, los cuales supuestamente aparecieron descuartizados en un predio rústico vecino al relleno sanitario de la localidad el cual es utilizado como matadero ilegal por una banda dedicada al comercio de carne.

"Me he dado cuenta de caballos solamente ahorita, por lo regular ha sido un poco general, he platicado con personas de otros municipios que también están viendo la misma problemática", la problemática se estaría presentando principalmente en comunidades rurales como El Olmo, El Olivo, Santa Librada, y San Juan y El Ranchito de esta capital, "más que nada es por cuestiones de salud, tendríamos que tener un control sobre la calidad de la carne que se distribuye y que no corramos algún riesgo de salud".

El regidor de la Comisión de Productividad Rural hizo un llamado a las autoridades para aumentar la vigilancia en estas comunidades para prevenir el robo de ganado, de burros y de caballos, así como su uso como producto de consumo humano ya que el ingerir estos productos puede llegar a representar algún riesgo para la población.