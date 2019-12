Roba auto en Dallas y lo atrapan aquí

Se robó un auto Lexus en Dallas, Texas, pero fue detenido en el Puente Internacional Número Uno, por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes le entregaron a la Policía Municipal de Laredo.

Luis Manuel Trinidad, de 38 años de edad, fue arrestado 02:16 de la tarde del lunes 16 de diciembre, en “La Puerta De Las Américas” como se conoce al paso binacional más antiguo entre los dos Laredos.

El tipo tiene orden de aprehensión por el delito de uso no autorizado de vehículo, no se dijo si el carro de lujo, color blanco pertenecía a algún familiar o conocido suyo, para no señalarle por robo directo.

El caso es que Luis Trinidad enfrenta fianza de 75 mil dólares fijada por el juez de Paz Héctor Liendo, por este hurto o toma indebida del automóvil, algo que ocurrió el miércoles 11 del presente mes, a las 11:21 de la mañana.