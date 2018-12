River Plate abre puertas a entrenamiento

Madrid, España.

River Plate completó este jueves su primer entrenamiento en Madrid, apenas 12 horas después de su llegada a la capital de España, en la única sesión de trabajo abierta para los medios de comunicación antes de enfrentarse a Boca Juniors en el duelo de vuelta de la Final de la Copa Libertadores, que se disputará el domingo en el Santiago Bernabéu.



Marcelo Gallardo ha desplazado a 28 jugadores hasta Madrid. Todos los de la primera plantilla salvo Luciano Lollo, quien sufre una lesión en el pie derecho.



De esos 28 jugadores hay cuatro que seguro no podrán jugar, tres por lesión (Enrique Bologna, Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira) y uno por sanción (Rafael Borré), mientras que la duda reside en Ignacio Scocco, que se recupera de una lesión en el gemelo derecho, estuvo al margen del grupo y hasta el último momento no se sabrá si podrá participar.



La plantilla millonaria se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, lugar habitual de entrenamiento del Real Madrid, y lo hizo con una suave sesión de trabajo de apenas una hora en la que los jugadores dirigidos por Marcelo Gallardo no ensayaron nada de táctica y solo hicieron algunos ejercicios con balón.



Antes del partido, River Plate volverá a ejercitarse en el mismo lugar viernes y sábado, pero con entrenamientos a puerta cerrada sin medios de comunicación ni público.